***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.10.2023 20:27
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET OĞUZ UÇANLAR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ZÜLFÜ TUNÇ Satın Alma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürü,Tedarik Direktörü
SERHAT KARA Operasyon Direktörü Mühendis
MEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212055
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0185
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.813,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.813,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.810,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2576
|28,2667
|% 0,10
|
|Euro
|29,9743
|29,9886
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,2381
|34,4099
|% -0,14
|
|Frank
|31,1939
|31,3818
|% -0,03
|
|Riyal
|7,5104
|7,5481
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.926
|12.055
|-11,00
|
|Yarım
|5.981
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.982
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,11
|21,12
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,68
|86,68
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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17:58
PNLSN, GEREL, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında