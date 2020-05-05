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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.05.2020 22:54
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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2020
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 05.05.2020
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II,  NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ  BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANIMIZDIR.
 
a)      
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ)" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan esasına göre düzenlenmiş 2020 Ocak-Mart dönemine ait finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)     
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
      
c)      
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal     durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842880


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MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
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Frank 7,2605 7,3042 % -0,08  
Riyal 1,8817 1,8911 % 0,69  
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Altın Gr. 388 389 3,20  
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Tam 2.563 2.606 19,00  
Yarım 1.243 1.274 9,30  
Çeyrek 624 637 4,60  
Gümüş.Ons 14,90 14,94 0,12  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,05  
B. Petrol 31,06 31,06 3,86  
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