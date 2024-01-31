***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi olan Adel Kalemcilik , 2021-2022 yıllarına ait çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmalarını ve performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamıştır.50 yılı aşan tecrübesi ile 1969'dan beri faaliyet gösterdiği kırtasiye sektöründe Türkiye'nin lider firması olan Adel Kalemcilik, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) tarafından onaylı 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda, sera gazı emisyonları, ekonomik performans ve değer yaratımı, sürdürülebilir ürün ve hammadde yönetimi, iklim krizi başlıklarına yer vermiştir.Üretim tesisi ve saha iş birimlerini kapsayan kalitatif ve kantitatif verilerin yer aldığı raporda şirketin iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği sistematik, kapsamlı projeler ve hedeflerle ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.Adel Kalemcilik, 2050 yılına dek atık miktarını %50 azaltmayı ve %50 geri dönüşüm oranı elde etmeyi planlarken sürdürülebilir ürün ve hizmetlerinin satışını da %100 artırmayı hedeflemektedir.Adel Kalemcilik Sürdürülebilirlik Raporu ile , faaliyetlerin sürdürülebilirliğine dair kapsamlı bir bakış yaratmayı ve paydaşlarla şeffaf bir diyalog kurmayı ve gelecek yıllarda da sürdürülebilirlik performansı ve hedeflerini paydaşları ile paylaşmaya devam etmeyi hedeflemektedir.Adel Kalemcilik Sürdürürebilirlik Raporuna https://www.adel.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu linkinden ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244050BIST