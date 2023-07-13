***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıUnited Nations Children's Fund (Unicef)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/08/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz, United Nations Children's Fund (Unicef) tarafından açılan "Recreation Kit" ihalesine tedarikçi olma amaçlı teklif sunmuş ve Unicef nezdinde tedarikçi olma ile ilgili tüm koşulları sağlayarak Unicef'in onaylı tedarikçiler listesine dahil edilmiştir.Bu kapsamda Unicef ile söz konusu Kit'in alım satımına ilişkin olarak 24 aylık uzun dönemli bir sözleşme imzalanacaktır.Söz konusu sözleşme kapsamında, Unicef'in Adel'e karşı miktarsal herhangi bir alım taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmayıp, ilgili set dahilindeki ürünleri set olarak ve/veya bireysel olarak Adel Kalemcilik dışındaki diğer onaylı tedarikçilerinden de tedarik etmesi her zaman mümkündür.Yukarıda belirtilen kısıtlar dahilinde, sözleşme süresince, Unicef'e tedarik edilecek setlerin toplam değerinin ne olacağı net olarak bilinememektedir. İlerleyen süreçte, sözleşme kapsamında Unicef tarafından Adel'e kesin iş emri niteliğinde sipariş iletildiğinde, ilgili siparişin toplam parasal değeri ayrıca belirlenecektir. Finansal tabloları önemli derecede etkileyecek ölçüde olması durumunda ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171685BIST