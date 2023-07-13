Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.07.2023 18:51
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
United Nations Children's Fund (Unicef)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/08/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz, United Nations Children's Fund (Unicef) tarafından açılan "Recreation Kit" ihalesine tedarikçi olma amaçlı teklif sunmuş ve Unicef nezdinde tedarikçi olma ile ilgili tüm koşulları sağlayarak Unicef'in onaylı tedarikçiler listesine dahil edilmiştir.
Bu kapsamda Unicef ile söz konusu Kit'in alım satımına ilişkin olarak 24 aylık uzun dönemli bir sözleşme imzalanacaktır.
Söz konusu sözleşme kapsamında, Unicef'in Adel'e karşı miktarsal herhangi bir alım taahhüdü veya yükümlülüğü bulunmayıp, ilgili set dahilindeki ürünleri set olarak ve/veya bireysel olarak Adel Kalemcilik dışındaki diğer onaylı tedarikçilerinden de tedarik etmesi her zaman mümkündür.
Yukarıda belirtilen kısıtlar dahilinde, sözleşme süresince, Unicef'e tedarik edilecek setlerin toplam değerinin ne olacağı net olarak bilinememektedir. İlerleyen süreçte, sözleşme kapsamında Unicef tarafından Adel'e kesin iş emri niteliğinde sipariş iletildiğinde, ilgili siparişin toplam parasal değeri ayrıca belirlenecektir. Finansal tabloları önemli derecede etkileyecek ölçüde olması durumunda ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171685


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.368
Değişim :  0,41% |  26,30
Açılış :  6.355  
Önceki Kapanış :  6.342  
En Düşük
6.315 En Yüksek
6.437
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 15,07 125.540.118 % 10,00  
SMART 11,11 118.628.789 % 10,00  
EUHOL 2,20 80.572.501 % 10,00  
MAALT 489,60 25.946.974 % 10,00  
MTRYO 5,94 8.235.725 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,0834 26,1064 % -0,08  
Euro 29,2272 29,2670 % 0,70  
Sterlin 34,1169 34,2880 % 0,87  
Frank 30,2826 30,4650 % 0,99  
Riyal 6,9424 6,9772 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.956 -1,97  
Altın Gr. 1.646 1.646 1,74  
Cumhuriyet 10.979 11.145 23,00  
Tam 10.608 10.814 -12,00  
Yarım 5.304 5.432 -6,00  
Çeyrek 2.660 2.716 -3,00  
Gümüş.Ons 24,60 24,62 0,49  
Gümüş Gr. 20,73 20,75 0,48  
B. Petrol 80,55 80,55 0,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru