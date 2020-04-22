***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.04.2020 16:55
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 22 Nisan 2020 tarihli toplantısında, gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda
1.Denetimden Sorumlu Komiteye Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan) ve Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'ın atanmasına,
2.Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan), Sayın Mehmet Hurşit Zorlu, Sayın Kamil Ömer Bozer, Sayın Recep Yılmaz Argüden ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Mali İşler Direktörü Sayın İrfan Çetin'in atanmasına,
3.Riskin Erken Saptanması Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'nun (Başkan), Sayın Kamil Ömer Bozer ve Sayın Tuğban İzzet Aksoy'un atanmasına,
Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839845
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