***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2021 16:34
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 27 Nisan 2021 tarihli toplantısında,Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.'nin
1.Denetimden Sorumlu Komiteye Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan) ve Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'ın atanmasına,
2.Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan), Sayın Mehmet Hurşit Zorlu, Sayın Kamil Ömer Bozer, Sayın Recep Yılmaz Argüden ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Mali İşler Direktörü Sayın İrfan Çetin'in atanmasına,
3.Riskin Erken Saptanması Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'nun (Başkan), Sayın Kamil Ömer Bozer ve Sayın Talip Altuğ Aksoy'un atanmasına,
Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931322
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|ERBOS
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|53.886.170
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|
|ULUUN
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|LUKSK
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|5.482.798
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|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
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|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
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|1.461.049
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|DESA
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|30.529.839
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|% -9,97
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|% 1,71
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|GARAN
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|% -0,28
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|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
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|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
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|PETKM
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|Alış
|Satış
|%
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|8,2240
|% -0,56
|
|Euro
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|9,9371
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,3892
|11,4463
|% -0,66
|
|Frank
|8,9576
|9,0115
|% -0,59
|
|Riyal
|2,1831
|2,1941
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,48
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|Altın Gr.
|470
|470
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,16
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|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
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|B. Petrol
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|0,46
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