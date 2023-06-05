***ADEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.06.2023 18:31
***ADEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADEL.E payları 06/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156207
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2963
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,4298
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.339,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 26,14
|Açılış
|: 1.339,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2435
|21,2480
|% 1,39
|
|Euro
|22,8406
|22,8744
|% 1,86
|
|Sterlin
|26,3360
|26,4681
|% 1,27
|
|Frank
|23,3753
|23,5161
|% 1,77
|
|Riyal
|5,6480
|5,6763
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|11,81
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.339
|26,27
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.411
|4.520
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
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17:58
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