***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 13:50
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862371
BIST
13:591.179
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -16,18
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:596,9349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0741
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:598,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:59428,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,63
|Açılış
|: 428,41
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.288.659
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.773.105
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.745.538
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.388.876
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.175.610
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.477.470
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|MERIT
|32,54
|181.387
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|35.301.780
|% -6,89
|
|ASELS
|37,54
|1.420.532.430
|% -0,37
|
|GUSGR
|6,00
|1.149.757.561
|% 6,01
|
|EKGYO
|2,28
|779.043.211
|% -1,72
|
|GARAN
|7,57
|557.962.570
|% -2,57
|
|KRDMD
|3,07
|461.997.145
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,28
|779.043.211
|% -1,72
|
|IHLAS
|0,93
|237.032.600
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,00
|1.149.757.561
|% 6,01
|
|KRDMD
|3,07
|461.997.145
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,77
|261.599.142
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8765
|8,9210
|% 0,62
|
|Frank
|7,4955
|7,5407
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8373
|1,8465
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-11,98
|
|Altın Gr.
|428
|429
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.844
|17,50
|
|Tam
|2.894
|2.925
|18,00
|
|Yarım
|1.405
|1.428
|8,80
|
|Çeyrek
|705
|715
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,20
|5,21
|-0,23
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,04
|