***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 10:01
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877902
BIST
12:551.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:557,7319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
12:559,0640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:55475,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 475,62
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:55
|YAPRK
|70,95
|6.211.148
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.882.915
|% 9,95
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|ASELS
|18,55
|578.179.182
|% 0,11
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|352.860.204
|% 0,83
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,24
|269.839.163
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|ODAS
|2,83
|217.605.602
|% 1,43
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7256
|7,7319
|% -0,18
|
|Euro
|9,0504
|9,0640
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,0026
|10,0528
|% 0,56
|
|Frank
|8,3905
|8,4410
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% 0,19
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,45
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|6,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|8,12
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|3,93
|
|Çeyrek
|760
|777
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|