***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 12:15
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895375
BIST
14:591.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:597,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0682
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:599,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0633
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:59445,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,81
|Açılış
|: 445,03
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ARZUM
|24,86
|22.607.237
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.878.307
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.137.450
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|61.098.384
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,95
|1.728.143.558
|% 3,62
|
|THYAO
|12,88
|1.232.118.040
|% 2,06
|
|KARTN
|101,50
|744.992.140
|% -1,84
|
|GARAN
|9,93
|726.620.265
|% 0,51
|
|SASA
|20,62
|716.991.731
|% 5,85
|
|KARSN
|3,26
|706.820.831
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,49
|437.845.976
|% 1,63
|
|TSKB
|1,80
|260.193.516
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,55
|222.599.709
|% -1,27
|
|ODAS
|3,88
|505.660.384
|% 1,31
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3708
|% -0,91
|
|Euro
|9,0224
|9,0310
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,9258
|9,9756
|% -0,40
|
|Frank
|8,2773
|8,3271
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -0,88
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|
Seans Raporu
14:58
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15:13KRONT
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15:10
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, THYAO, DOHOL