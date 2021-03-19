***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:12
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919288
BIST
15:121.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -28,20
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.521
15:127,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0591
|Açılış
|: 7,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:128,6472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0912
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:12406,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,57
|Açılış
|: 406,18
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.332.256
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.274.145
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,70
|572.027.562
|% 8,71
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|CLEBI
|299,90
|428.607.495
|% -9,12
|
|SANKO
|13,08
|100.765.581
|% -9,10
|
|MNDRS
|3,34
|141.483.022
|% -8,49
|
|ALBRK
|1,83
|96.786.935
|% -8,04
|
|FROTO
|212,60
|1.371.479.357
|% 0,28
|
|THYAO
|13,75
|1.025.590.482
|% -1,36
|
|GLYHO
|6,07
|807.342.385
|% -4,71
|
|SISE
|7,67
|676.138.128
|% -2,04
|
|GARAN
|8,87
|673.712.495
|% -1,88
|
|SKBNK
|1,30
|261.020.116
|% -2,99
|
|TSKB
|1,62
|241.205.112
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,08
|286.545.501
|% -4,15
|
|GLYHO
|6,07
|807.342.385
|% -4,71
|
|ODAS
|3,74
|466.042.108
|% -6,97
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2601
|7,2635
|% -0,81
|
|Euro
|8,6413
|8,6472
|% -1,04
|
|Sterlin
|10,0597
|10,1101
|% -1,06
|
|Frank
|7,7792
|7,8261
|% -1,05
|
|Riyal
|1,9276
|1,9373
|% -0,95
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|6,54
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-29,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-23,92
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,58
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,53
|