***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 14:11
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948538
BIST
16:071.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,92
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:078,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:0710,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0669
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:07507,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,85
|Açılış
|: 507,62
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TUREX
|11,57
|11.439.109
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|23.710.062
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.795.113
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.476.376
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.607.787
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.854.449
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|76.617.648
|% -9,57
|
|ERBOS
|122,90
|105.540.590
|% -9,10
|
|GARAN
|8,64
|576.428.148
|% -1,03
|
|THYAO
|13,73
|531.579.255
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,10
|441.894.988
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|355.237.555
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,48
|269.871.470
|% 6,75
|
|EKGYO
|1,88
|199.359.616
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|226.112.284
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|576.428.148
|% -1,03
|
|PETKM
|5,34
|355.237.555
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,10
|441.894.988
|% -0,70
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6859
|8,6897
|% 0,05
|
|Euro
|10,3131
|10,3174
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9318
|11,9916
|% -0,17
|
|Frank
|9,4563
|9,5133
|% 1,20
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|11,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,48
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,43
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,24
|
Seans Raporu
16:07
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