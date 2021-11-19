***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 11:04
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978672
BIST
11:441.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
11:4411,0126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0234
|Açılış
|: 10,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
11:4412,4806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0840
|Açılış
|: 12,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
11:44654,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -5,96
|Açılış
|: 654,52
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TETMT
|209,50
|8.705.250
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.222.316
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.188.911
|% 9,95
|
|SANFM
|29,04
|10.466.510
|% 9,92
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.114.955
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,27
|199.042.780
|% -7,99
|
|ULAS
|3,76
|915.194
|% -4,08
|
|GMTAS
|2,26
|3.044.759
|% -3,83
|
|KRDMD
|8,13
|884.714.163
|% 3,70
|
|GARAN
|12,21
|681.732.341
|% -0,25
|
|SISE
|11,16
|546.402.596
|% 0,45
|
|THYAO
|17,97
|441.600.890
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,59
|430.959.028
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,59
|430.959.028
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,13
|884.714.163
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,19
|138.129.190
|% 1,86
|
|TSKB
|1,58
|98.944.991
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,03
|184.468.052
|% 3,06
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0053
|11,0126
|% -0,21
|
|Euro
|12,4651
|12,4806
|% -0,67
|
|Sterlin
|14,7521
|14,8261
|% -0,71
|
|Frank
|11,7844
|11,8553
|% -0,83
|
|Riyal
|2,9176
|2,9322
|% -0,58
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,48
|
|Altın Gr.
|654
|655
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|4.311
|4.377
|-75,00
|
|Tam
|4.301
|4.411
|-74,21
|
|Yarım
|2.079
|2.134
|-35,90
|
|Çeyrek
|1.043
|1.067
|-17,94
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|0,64
|
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