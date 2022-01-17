***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2022 14:12
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994645
BIST
15:012.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 27,19
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0113,5094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0098
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0115,4270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:01790,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,61
|Açılış
|: 790,27
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TETMT
|429,80
|30.020.685
|% 9,98
|
|IHAAS
|12,12
|11.791.146
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.300.539
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.573.666
|% -9,93
|
|PSGYO
|15,54
|225.919.151
|% -8,96
|
|ERCB
|49,86
|60.205.218
|% -8,51
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,88
|1.918.841.544
|% 3,89
|
|THYAO
|28,42
|1.798.274.254
|% 0,71
|
|KRDMD
|13,24
|1.414.536.773
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,70
|1.344.865.449
|% 5,11
|
|AKBNK
|7,62
|1.290.355.290
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|560.866.268
|% 2,88
|
|PETKM
|9,88
|1.918.841.544
|% 3,89
|
|YKBNK
|3,98
|758.324.359
|% 2,58
|
|AKBNK
|7,62
|1.290.355.290
|% 1,46
|
|HALKB
|5,47
|931.809.669
|% 6,21
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4944
|13,5094
|% -0,07
|
|Euro
|15,4026
|15,4270
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,3809
|18,4731
|% -0,31
|
|Frank
|14,7028
|14,7914
|% -0,23
|
|Riyal
|3,5851
|3,6031
|% -0,19
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|3,69
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,60
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.220
|5.351
|-4,69
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|-2,27
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,04
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|-0,25
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
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15:16CMBTN
Yüzde 7.70 oranında artışla 226.70 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 294 adet işlem
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15:15ESCOM
Yüzde 5.77 oranında artışla 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 172, 353 adet işlem
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15:14KRTEK
Yüzde 7.22 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 728, 550 adet işlem
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15:13XU100
Endeks 2, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 22, 429.00 milyon TL de
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15:13RNPOL
Yüzde 4.95 oranında artışla 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 239, 544 adet işlem