***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 14:08
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006450
BIST
14:111.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,03
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
14:1114,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1760
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
14:1115,6592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1524
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
14:11872,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,51
|Açılış
|: 872,48
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PRKAB
|43,50
|25.802.390
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|121.908.277
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|232.801.681
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|16.765.573
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|104.459.386
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.866.301
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,06
|3.835.901.367
|% 6,53
|
|THYAO
|25,48
|2.341.703.091
|% 0,87
|
|EREGL
|34,68
|2.294.290.767
|% 4,52
|
|ASELS
|23,50
|1.108.653.678
|% -2,08
|
|GARAN
|11,66
|856.482.737
|% 0,34
|
|KRDMD
|13,06
|3.835.901.367
|% 6,53
|
|YKBNK
|3,69
|608.989.133
|% 1,65
|
|THYAO
|25,48
|2.341.703.091
|% 0,87
|
|GARAN
|11,66
|856.482.737
|% 0,34
|
|EREGL
|34,68
|2.294.290.767
|% 4,52
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0661
|14,0716
|% 1,27
|
|Euro
|15,6237
|15,6592
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,6757
|18,7694
|% 1,19
|
|Frank
|15,2502
|15,3421
|% 1,22
|
|Riyal
|3,7378
|3,7565
|% 1,27
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,51
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.769
|5.915
|84,46
|
|Yarım
|2.789
|2.861
|40,86
|
|Çeyrek
|1.399
|1.431
|20,42
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,37
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
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14:26KUTPO
Yüzde 4.98 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 820 adet işlem
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14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ASELS, FROTO
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14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TCELL
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14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 66 artarak (% 1.10 ) 1, 803
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14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, KONKA, ISGYO, PRKAB, MSGYO