***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:21
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060457
BIST
13:273.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 31,31
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:2718,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2346
En Düşük
18,1962
13:2718,1226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:271.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.003,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ICBCT
|8,72
|100.216.747
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.409.352
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.462.185
|% 9,87
|
|HALKB
|10,83
|1.844.629.192
|% 9,73
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.363.442
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.691.350
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,86
|25.814.964
|% -8,00
|
|YKBNK
|8,21
|6.815.521.660
|% 1,23
|
|EREGL
|32,36
|6.102.253.620
|% 4,45
|
|AKBNK
|15,10
|4.519.535.281
|% 6,41
|
|EKGYO
|4,53
|4.499.834.960
|% 3,42
|
|SISE
|25,90
|3.714.616.464
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,53
|4.499.834.960
|% 3,42
|
|YKBNK
|8,21
|6.815.521.660
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,28
|3.082.688.575
|% 6,64
|
|AKBNK
|15,10
|4.519.535.281
|% 6,41
|
|KRDMD
|13,84
|3.478.524.742
|% 7,45
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2197
|18,2355
|% 0,11
|
|Euro
|18,1136
|18,1222
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0709
|21,1766
|% 0,69
|
|Frank
|18,5125
|18,6241
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8356
|4,8598
|% 0,07
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|1,34
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.835
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.828
|16,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|-2,88
|