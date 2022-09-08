***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 17:41
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061630
BIST
17:373.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 46,93
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3718,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2451
En Düşük
18,2142
17:3718,1922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0474
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:37999,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,77
|Açılış
|: 999,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:37
|UNLU
|6,93
|50.340.145
|% 10,00
|
|HKTM
|32,12
|272.250.946
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.421.864
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|74.111.602
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.101
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.422.814
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,90
|2.099.050
|% -5,35
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.918.017
|% -4,17
|
|AKBNK
|15,22
|13.481.708.197
|% -3,00
|
|YKBNK
|8,50
|11.432.328.679
|% 8,42
|
|THYAO
|72,85
|8.247.350.544
|% -2,48
|
|GARAN
|24,16
|4.976.593.029
|% 0,25
|
|ISCTR
|11,31
|4.896.718.362
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,50
|11.432.328.679
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,92
|4.655.532.342
|% 0,82
|
|AKBNK
|15,22
|13.481.708.197
|% -3,00
|
|ISCTR
|11,31
|4.896.718.362
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.200.930.220
|% 9,93
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2266
|18,2451
|% 0,16
|
|Euro
|18,1860
|18,1922
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,9021
|21,0069
|% -0,31
|
|Frank
|18,6661
|18,7785
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8377
|4,8619
|% 0,05
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,52
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.748
|6.822
|-73,00
|
|Yarım
|3.288
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,79
|88,79
|0,79
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 93 artarak (% 1.08 ) 3, 072
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, ROYAL, ZRGYO, VAKBN, HALKB, DESA, EUKYO, GLBMD, HKTM, ISCTR
-
17:52
ISCTR, EMNIS, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
BRKO, ARSAN, YUNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 126 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem