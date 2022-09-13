***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:24
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062626
BIST
14:523.655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 6,11
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:5218,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2499
En Düşük
18,2119
14:5218,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1294
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:521.015,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.015,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:48
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.007.463
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|69.498.806
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.663.455
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,50
|10.198.023.624
|% 5,65
|
|YKBNK
|9,68
|9.352.329.429
|% -0,10
|
|ISCTR
|12,07
|8.205.960.752
|% -3,82
|
|THYAO
|76,05
|7.593.850.495
|% 1,47
|
|EREGL
|33,44
|5.966.899.116
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,68
|9.352.329.429
|% -0,10
|
|EKGYO
|5,30
|3.670.375.028
|% -0,93
|
|ISCTR
|12,07
|8.205.960.752
|% -3,82
|
|AKBNK
|18,50
|10.198.023.624
|% 5,65
|
|KRDMD
|16,18
|4.920.210.736
|% 5,68
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2432
|18,2456
|% 0,17
|
|Euro
|18,5695
|18,5755
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,3323
|21,4393
|% 0,47
|
|Frank
|19,1336
|19,2489
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.893
|21,00
|
|Tam
|6.831
|6.880
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|13,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,03
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|1,33
|
Seans Raporu
14:48
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15:03AEFES
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15:02MERKO
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15:00XU100
Endeks 3, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 95, 240.00 milyon TL de
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15:00ADESE
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14:59HURGZ
Yüzde 7.20 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 130, 403 adet işlem