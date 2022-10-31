***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:00
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075146
BIST
13:233.933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 54,17
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
13:2318,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:2318,5130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:23980,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,38
|Açılış
|: 980,35
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:21
|VKING
|14,86
|6.428.986
|% 9,99
|
|SELVA
|13,00
|83.847.031
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.043.188
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.008.149
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|162.162.909
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|54.828.948
|% -9,98
|
|DOBUR
|51,00
|11.401.616
|% -9,09
|
|METRO
|1,52
|89.948.495
|% -7,88
|
|TUREX
|16,99
|27.179.740
|% -5,98
|
|NIBAS
|12,14
|20.381.683
|% -5,89
|
|THYAO
|98,05
|2.850.223.932
|% 1,13
|
|SASA
|118,00
|1.738.598.618
|% 7,96
|
|AKBNK
|14,48
|1.484.690.205
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,93
|1.189.076.352
|% 0,56
|
|TUPRS
|374,30
|1.131.439.013
|% 2,38
|
|EKGYO
|4,40
|896.637.753
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,93
|1.189.076.352
|% 0,56
|
|SKBNK
|2,03
|218.263.116
|% -0,98
|
|TSKB
|2,98
|317.893.305
|% -1,32
|
|ISCTR
|9,07
|934.217.882
|% 0,22
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6291
|% 0,26
|
|Euro
|18,5050
|18,5197
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,4319
|21,5393
|% -0,39
|
|Frank
|18,5427
|18,6544
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,21
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,39
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.593
|6.651
|-85,00
|
|Yarım
|3.212
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-1,11
|