***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 10:02
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083826
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
0
En Düşük
0
18:0518,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
18:0519,6320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
18:051.077,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,64
|Açılış
|: 1.078,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,70
|221.617.918
|% 0,00
|
|AGYO
|5,18
|51.303.045
|% 0,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,39
|659.332.255
|% 0,00
|
|BASCM
|3,08
|920.782
|% -40,54
|
|CELHA
|43,14
|8.583.793
|% 0,00
|
|BURVA
|46,16
|28.433.653
|% 0,00
|
|BIZIM
|29,04
|86.058.141
|% 0,00
|
|BLCYT
|17,71
|74.835.022
|% 0,00
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 0,00
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% 0,00
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,00
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6482
|% 0,08
|
|Euro
|19,6280
|19,6457
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7330
|22,8470
|% -0,05
|
|Frank
|19,8091
|19,9284
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9416
|4,9663
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.191
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.488
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|0,06
|
|B. Petrol
|87,03
|87,03
|0,15
|