***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 10:11
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087438
BIST
10:105.185
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 118,25
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.203
En Düşük
5.174
10:1018,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:1019,8890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0104
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:101.075,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.075,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PLTUR
|11,01
|112.963
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|25.831.898
|% 9,98
|
|OZSUB
|25,96
|59.597.340
|% 8,08
|
|TTKOM
|21,00
|221.632.501
|% 7,69
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|SILVR
|19,88
|2.859.103
|% -4,88
|
|DAGI
|7,08
|1.632.116
|% -2,34
|
|KGYO
|28,46
|352.304
|% -1,86
|
|KUYAS
|27,46
|27.624.692
|% -1,86
|
|SEKUR
|29,40
|545.888
|% -1,34
|
|THYAO
|140,70
|644.656.915
|% 2,70
|
|EKGYO
|8,13
|449.259.658
|% 2,26
|
|ASELS
|58,20
|383.488.492
|% 3,19
|
|KRDMD
|18,52
|372.177.719
|% 3,99
|
|PETKM
|17,91
|245.208.546
|% 2,34
|
|EKGYO
|8,13
|449.259.658
|% 2,26
|
|SKBNK
|2,78
|100.101.117
|% 2,21
|
|ISCTR
|11,39
|243.464.028
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,50
|240.115.751
|% 3,42
|
|KRDMD
|18,52
|372.177.719
|% 3,99
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6458
|18,6494
|% 0,15
|
|Euro
|19,8702
|19,8890
|% -0,05
|
|Sterlin
|23,0358
|23,1513
|% -0,17
|
|Frank
|20,0565
|20,1773
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,08
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-13,94
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-6,88
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.241
|7.295
|-33,00
|
|Yarım
|3.508
|3.567
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.783
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,35
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,67
|