***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 17:03
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094232
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0993
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7674
18:051.105,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.105,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.104,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.679.494
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.724.875
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.377.671
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.739.881
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|669.473
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|37.960.915
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.644.473.050
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7662
|18,7783
|% 0,19
|
|Euro
|19,7761
|19,7927
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,2962
|22,4080
|% -1,05
|
|Frank
|19,9902
|20,1106
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9792
|5,0042
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-25,92
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.517
|7.593
|-33,00
|
|Yarım
|3.640
|3.712
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.856
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|-0,26
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|0,26
|
Seans Raporu
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