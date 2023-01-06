***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:01
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094675
BIST
10:355.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -32,52
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:3518,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:3519,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0165
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:351.110,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.110,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:32
|BFREN
|6.270,00
|108.590.992
|% 8,97
|
|EGGUB
|101,00
|27.540.331
|% 6,65
|
|VERUS
|117,20
|13.148.666
|% 6,55
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|HKTM
|59,30
|25.795.835
|% 5,80
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.517.504
|% -9,98
|
|TERA
|21,06
|54.445.870
|% -9,69
|
|MARTI
|4,96
|39.194.203
|% -9,49
|
|EYGYO
|18,67
|105.855.605
|% -9,46
|
|THYAO
|136,60
|1.962.746.636
|% 1,04
|
|EREGL
|39,90
|1.485.880.440
|% -0,45
|
|ASELS
|58,90
|1.080.949.399
|% 0,00
|
|ENKAI
|31,18
|824.109.650
|% 0,45
|
|EKGYO
|8,68
|820.564.712
|% 2,36
|
|EKGYO
|8,68
|820.564.712
|% 2,36
|
|YKBNK
|10,44
|458.714.600
|% -0,38
|
|KRDMD
|18,09
|682.088.720
|% 0,50
|
|EREGL
|39,90
|1.485.880.440
|% -0,45
|
|SKBNK
|2,69
|91.028.409
|% -1,47
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7879
|% 0,13
|
|Euro
|19,7668
|19,7824
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,2764
|22,3882
|% -0,05
|
|Frank
|19,9491
|20,0693
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9821
|5,0070
|% 0,10
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,49
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.538
|7.607
|19,00
|
|Yarım
|3.650
|3.718
|9,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.859
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|