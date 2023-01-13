***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 10:00
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101748
BIST
10:044.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,62
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
4.981
En Düşük
4.926
10:0418,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:0420,3777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0148
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:041.144,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.144,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MANAS
|43,20
|68.867.396
|% 318,00
|
|TNZTP
|13,58
|2.031.622
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|129.056.946
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SNKRN
|34,00
|277.984
|% 9,68
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|DAGI
|5,46
|22.790
|% -4,04
|
|YBTAS
|61.050,00
|61.050
|% -3,71
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 0,00
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 0,00
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,51
|4.739.236.022
|% 0,00
|
|ENKAI
|32,22
|4.066.815.463
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,51
|4.739.236.022
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 0,00
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,86
|1.919.021.178
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7838
|% 0,00
|
|Euro
|20,3571
|20,3777
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,8438
|22,9584
|% -0,11
|
|Frank
|20,1195
|20,2407
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% -0,02
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-2,15
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.729
|7.796
|-14,00
|
|Yarım
|3.763
|3.815
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.907
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|-0,18
|