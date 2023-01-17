***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 10:00
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102746
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3718
En Düşük
20,2241
18:051.153,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.153,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNICA
|28,26
|85.856.992
|% 0,00
|
|TNZTP
|13,96
|768.391.997
|% 0,00
|
|TERA
|22,50
|22.071.056
|% 0,00
|
|RNPOL
|19,19
|10.273.265
|% 0,00
|
|SUNTK
|45,42
|37.119.558
|% 0,00
|
|SNICA
|28,26
|85.856.992
|% 0,00
|
|TERA
|22,50
|22.071.056
|% 0,00
|
|TNZTP
|13,96
|768.391.997
|% 0,00
|
|SUNTK
|45,42
|37.119.558
|% 0,00
|
|SUWEN
|55,70
|13.091.223
|% 0,00
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 0,00
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 0,00
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 0,00
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7832
|18,7891
|% 0,02
|
|Euro
|20,3205
|20,3421
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8417
|22,9562
|% -0,00
|
|Frank
|20,2426
|20,3646
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.814
|7.882
|-18,00
|
|Yarım
|3.807
|3.857
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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