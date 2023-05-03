***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:00
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildiri
10:234.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -49,08
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.442
10:2319,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2321,5338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1252
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5458
En Düşük
21,3838
10:231.262,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.262,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:23
|INTEM
|77,00
|2.749.978
|% 10,00
|
|GRTRK
|28,30
|7.540.903
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,60
|37.648.312
|% 9,93
|
|DERIM
|10,71
|15.750.945
|% 8,18
|
|OYLUM
|3,78
|36.879.638
|% 6,18
|
|KOPOL
|40,50
|70.222.255
|% -10,00
|
|IHAAS
|139,10
|8.519.180
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|KTSKR
|37,14
|12.436.739
|% -9,85
|
|KONKA
|27,14
|9.698.113
|% -9,29
|
|EUPWR
|73,70
|1.377.795.744
|% -6,65
|
|THYAO
|126,10
|619.712.074
|% -0,16
|
|EREGL
|31,46
|292.883.701
|% -2,42
|
|TUPRS
|65,55
|260.062.496
|% 0,31
|
|GARAN
|27,60
|202.443.947
|% 0,00
|
|EUPWR
|73,70
|1.377.795.744
|% -6,65
|
|EKGYO
|5,64
|89.248.034
|% -1,91
|
|YKBNK
|9,33
|135.072.186
|% -0,21
|
|ISCTR
|10,76
|142.451.352
|% 0,47
|
|HALKB
|10,92
|140.207.269
|% 4,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4739
|19,4834
|% 0,11
|
|Euro
|21,5098
|21,5338
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,2926
|24,4144
|% 0,42
|
|Frank
|21,8030
|21,9343
|% 0,49
|
|Riyal
|5,1786
|5,2046
|% 0,10
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-0,09
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.264
|1,63
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.190
|9.480
|-4,00
|
|Yarım
|4.457
|4.608
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,86
|15,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,09
|