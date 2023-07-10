***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2023 10:17
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168242
BIST
'
12:026.266
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 78,43
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:0226,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0458
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:0228,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0650
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:021.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:02
|YESIL
|5,72
|100.935.253
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.437.209
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.974.906
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.448.298
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,64
|73.405.717
|% -7,81
|
|ICUGS
|7,92
|9.584.210
|% -6,82
|
|DAPGM
|38,76
|29.928.975
|% -3,96
|
|RAYSG
|31,78
|31.785.910
|% -3,29
|
|ASTOR
|81,40
|3.925.621.771
|% -0,31
|
|THYAO
|215,00
|3.153.523.051
|% -0,09
|
|ASELS
|61,40
|2.141.201.436
|% 3,98
|
|TUPRS
|91,20
|1.736.737.739
|% 0,44
|
|EREGL
|39,70
|1.700.831.850
|% 1,79
|
|EKGYO
|8,43
|1.660.024.962
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|352.219.824
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|127.804.224
|% 6,17
|
|PETKM
|16,33
|1.129.089.278
|% 2,51
|
|YKBNK
|13,07
|830.906.392
|% 0,85
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0712
|26,0833
|% 0,18
|
|Euro
|28,5789
|28,6384
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,3594
|33,5267
|% 0,10
|
|Frank
|29,2313
|29,4074
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9374
|6,9722
|% 0,25
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,00
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|3,84
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.403
|10.615
|-51,00
|
|Yarım
|5.210
|5.332
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,39
|0,06
|
|B. Petrol
|77,72
|77,72
|-0,75
|