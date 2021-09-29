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***ADEL* *VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

29.09.2021 16:56



***ADEL******VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ADEL, VESTL

30.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ADEL KALEMCILIK ADEL 0,635 0,53975
VESTEL VESTL 2,345794 1,9939249


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965745


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DOBUR 22,90 1.629.044 % 9,99  
KAPLM 23,86 9.504.668 % 9,95  
SODSN 24,54 280.519 % 9,95  
ISBIR 56,40 2.577.013 % 9,94  
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Yarım 1.579 1.620 5,24  
Çeyrek 792 810 2,62  
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Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,20  
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