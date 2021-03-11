***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.03.2021 18:29
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2020 - 31/12/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917413
BIST
09:551.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.558
En Düşük
1.558
09:557,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0828
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
09:559,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
09:55416,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,84
|Açılış
|: 416,25
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,73
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5541
|7,5565
|% 1,08
|
|Euro
|9,0276
|9,0372
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,5160
|10,5687
|% 0,83
|
|Frank
|8,1190
|8,1679
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0098
|2,0199
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,12
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,44
|