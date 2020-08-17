***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 2.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020Açıklamalar2020 yılı 2.Geçici Vergi döneminde Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Gelir Tablomuz sadece Adese AVM A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını ifade etmektedir.Konsolide sonuçları içermemektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869486BIST