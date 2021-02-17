***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 / 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak, Vergi Dairesine sunulan geçici vergi beyannamesine ekli gelir tablosu ekte yer almaktadır. Gelir tablomuz Sermaye Piyasası Hükümlerine göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910500BIST