***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
02.06.2020 10:47
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Süleyman KILIÇ Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan ÖZÜLKÜ Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Süleyman KILIÇ Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yavuz ARIYAN Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Etem UYANDIRAN Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848438
BIST
12:58108.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.080,83
|Açılış
|: 107.788
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 7,6000
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 378,96
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|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.056.436
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.411.567
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.790.015
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,72
|7.037.395
|% -5,92
|
|ULUUN
|8,47
|22.619.661
|% -4,62
|
|ASELS
|32,86
|736.056.438
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|527.778.142
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|512.386.801
|% 1,00
|
|THYAO
|12,69
|357.274.334
|% -0,55
|
|TUPRS
|90,55
|258.090.198
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|527.778.142
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|106.894.023
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|185.991.238
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,59
|199.800.400
|% -0,77
|
|MNDRS
|2,57
|173.775.251
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4881
|8,5307
|% 0,11
|
|Frank
|7,0237
|7,0660
|% -0,47
|
|Riyal
|1,7991
|1,8081
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
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|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
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