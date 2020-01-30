***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMusalla bağları mah.Kule Cad.N2/63 Kat :37-38-39 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan "KULESİNİ RESTAURANT"şubemiz,kapatılarak kiraya verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815615BIST