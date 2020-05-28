***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplanan yönetim kurulumuz, Yaylapınar Süleymaniye Mah. Karaman Cad. N486 Meram / KONYA adresinde bulunan ‘SÜLEYMANİYE' şubemiz, demirbaş ve ekipmanlarının 28.05.2020 tarihli sözleşme çerçevesinde devredilmesine,Mevcut şubelerin 2019 yılı operasyonel verimlilikleri gözden geçirilmiş ve bu kapsamda Afyon Sultandağı, Konya Merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren ve 2019 yılında toplam operasyonel zararı 5.401.913-TL olarak gerçekleşen Özalkent, Askerlik, Büyüksinan, Sakarya, Hüsamettin Çelebi, Akşehir Stad, İttifak Siteleri, Vatan, Fenni Fırın, Beyaz Zambak, Akşehir Hisar, Şerafettin, Pazaryeri, Üniversite Toki, Beyzade ve Sultandağı şubelerini kapatma kararı alınmış olup, kapatılan şubelerin yerine, yüksek operasyonel karlılık sağlayabilecek bölgelerde yeni şubeler açılmasına dönük çalışmalarımız devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847445BIST