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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.05.2020 18:40
GÜNCEL HABERLER



***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Toplanan yönetim kurulumuz, Yaylapınar Süleymaniye Mah. Karaman Cad. N486 Meram / KONYA adresinde bulunan ‘SÜLEYMANİYE' şubemiz, demirbaş ve ekipmanlarının 28.05.2020 tarihli sözleşme çerçevesinde devredilmesine,
 
Mevcut şubelerin 2019 yılı operasyonel verimlilikleri gözden geçirilmiş ve bu kapsamda  Afyon Sultandağı, Konya Merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren ve 2019 yılında toplam operasyonel zararı 5.401.913-TL olarak gerçekleşen  Özalkent, Askerlik, Büyüksinan, Sakarya, Hüsamettin Çelebi, Akşehir Stad, İttifak Siteleri, Vatan, Fenni Fırın, Beyaz Zambak, Akşehir Hisar, Şerafettin, Pazaryeri, Üniversite Toki, Beyzade ve Sultandağı şubelerini kapatma kararı alınmış olup, kapatılan şubelerin yerine, yüksek operasyonel karlılık sağlayabilecek bölgelerde yeni şubeler açılmasına dönük çalışmalarımız devam etmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847445


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3720 8,4140 % 1,11  
Frank 7,0355 7,0779 % 0,96  
Riyal 1,8098 1,8189 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 13,64  
Altın Gr. 377 378 5,21  
Cumhuriyet 2.447 2.480 33,10  
Tam 2.519 2.556 45,50  
Yarım 1.229 1.244 16,70  
Çeyrek 615 623 8,30  
Gümüş.Ons 17,40 17,43 0,16  
Gümüş Gr. 3,82 3,82 0,06  
B. Petrol 35,23 35,23 0,63  
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