***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdese Alışveriş Merkezleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.08.2020 tarihli Genel Kurulunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin 1 yıllığına görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı : TAYFUN BORA KUMRUYönetim Kurulu Başkan Vekili : YAVUZ ARIYANYönetim Kurulu Üyesi : NECMİ ÖZDEMİRYönetim Kurulu Üyesi : HASAN ÖZÜLKÜBağımsız Yönetim kurulu Üyesi : SÜLEYMAN KILIÇBağımsız Yönetim kurulu Üyesi : FATMA ÖLMEZhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870496BIST