***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 16:04
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
HASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu - Üye, Riskin Erken Saptanması - Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
FATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUNUS KÖSE Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kategori Müdürü
NURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bölge Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876500
BIST