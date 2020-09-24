***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilYAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilNECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeHASAN ÖZÜLKÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeSÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu - Üye, Riskin Erken Saptanması - Başkan,Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 20.08.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUNUS KÖSE Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kategori MüdürüNURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bölge Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876500BIST