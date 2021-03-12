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***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.03.2021 18:24



***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Tic.San.A.Ş. Gayrimenkul Alış.Satış. Kiralama.İç ve Dış Ticaret 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.ve Tic.A.Ş. Unlu Mamüller İmalatı 6194651 6192964 TRY 99,97 Bağlı Ortaklık
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 10000000 692000 TRY 6,92 Finansal Duran Varlık
İmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 30000000 2994020 TRY 9,98 Finansal Duran Varlık
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran Varlık
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 200000000 2000000 TRY 1 İş ortaklıklarındaki yatırımlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918039


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TRILC 17,71 10.183.941 % 10,00  
MERIT 311,50 1.878.129 % 9,99  
SANKO 12,01 165.526.878 % 9,98  
VAKKO 14,24 45.728.414 % 9,96  
KAPLM 26,08 3.083.901 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5821 7,5907 % 1,54  
Euro 9,0567 9,0650 % 0,99  
Sterlin 10,5067 10,5594 % 0,74  
Frank 8,1258 8,1748 % 0,83  
Riyal 2,0178 2,0280 % 1,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.708 -16,00  
Altın Gr. 417 417 2,30  
Cumhuriyet 2.763 2.804 -15,00  
Tam 2.746 2.818 -5,95  
Yarım 1.327 1.363 -2,87  
Çeyrek 666 681 -1,44  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 -0,51  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,04  
B. Petrol 69,27 69,27 -0,36  
Seans Raporu 18:05
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