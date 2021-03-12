***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Tic.San.A.Ş. Gayrimenkul Alış.Satış. Kiralama.İç ve Dış Ticaret 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKonestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.ve Tic.A.Ş. Unlu Mamüller İmalatı 6194651 6192964 TRY 99,97 Bağlı OrtaklıkKule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkİrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 10000000 692000 TRY 6,92 Finansal Duran Varlıkİmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 30000000 2994020 TRY 9,98 Finansal Duran VarlıkKonbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran VarlıkAsaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 200000000 2000000 TRY 1 İş ortaklıklarındaki yatırımlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918039BIST