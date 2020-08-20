***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplanan Yönetim Kurulumuz1- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine:Bağımsız yönetim kurulu üyesi "FATMA ÖLMEZ"ın başkan olarak,Bağımsız yönetim kurulu üyesi "SÜLEYMAN KILIÇ"ın üye olarak seçilmesine,2- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine:Bağımsız yönetim kurulu üyesi "SÜLEYMAN KILIÇ"ın başkan olarak,Yönetim kurulu Üyesi "NECMİ ÖZDEMİR"ın üye olarak3- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine:Bağımsız yönetim kurulu üyesi "FATMA ÖLMEZ"in başkan olarak,Bağımsız yönetim kurulu üyesi "SÜLEYMAN KILIÇ"ın üye olarak seçilmesine,Yönetim Kurulu Üyesi ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Derecelendirme Lisansı"na sahip "Hasan ÖZÜLKÜ"nün üye olarak seçilmesine,Aday gösterme komitesi ve Ücret komitesi görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870498BIST