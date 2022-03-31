***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme
31.03.2022 18:27
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/01/2022 05/01/2022 10488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014706
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0363
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,2948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0593
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05916,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,79
|Açılış
|: 916,79
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6718
|14,6849
|% 0,22
|
|Euro
|16,2777
|16,2949
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,2351
|19,3316
|% 0,18
|
|Frank
|15,8575
|15,9531
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9016
|3,9212
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|9,63
|
|Altın Gr.
|917
|917
|5,81
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında