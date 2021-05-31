***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 yılı 1.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021Açıklamalar2021 yılı 1.Geçici Vergi döneminde Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Gelir Tablomuz sadece Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını ifade etmektedir.Konsolide sonuçları içermemektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939160BIST