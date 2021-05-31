***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021 - 19:06:08Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %300 oranında 756.000.000.-TL artırılarak 1.008.000.000.-TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve ekte yer alan taslak izahname, 31.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na teslim edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939196BIST