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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2022 18:47
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 ve 2021 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararları hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 0 0
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Adese 2020-2021 Yılları Kar Dağıtım Tabloları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016078


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Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
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