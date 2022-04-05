***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 ve 2021 yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararları hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, ADESE, TREADSE00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023 0 0B Grubu, ADESE, TREADSE00015 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Adese 2020-2021 Yılları Kar Dağıtım Tabloları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016078BIST