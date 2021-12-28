***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, faaliyetlerine son verilen mağazalara ilişkin genel bilgilendirme kapsamında gerçekleştirilen 25.05.2021 tarihli KAP açıklamasının 6.maddesinde, devir ve satış görüşmelerinin devam ettiği ifade edilen 7 adet mağazanın devir/satış imkanı bulunmadığından, demirbaşlarının satışı gerçekleştirilerek tasfiye işlemlerine başlanmıştır. 7 adet mağazadan toplam 4.429.900 TL demirbaş satış geliri elde edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986742BIST