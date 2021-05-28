***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketimizin gerçekleştireceği %300 oranında 756.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak alınan 25.05.2021 tarih ve 11 sayılı Yönetim kurulu kararına istinaden, ekte yer alan Denetim komitesinin hazırladığı "BEDELLİ SERMAYE ARTRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORUNUN " kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938757BIST