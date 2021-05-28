***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.05.2021 18:14
***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Şirketimizin gerçekleştireceği %300 oranında 756.000.000.-TL tutarında bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak alınan 25.05.2021 tarih ve 11 sayılı Yönetim kurulu kararına istinaden, ekte yer alan Denetim komitesinin hazırladığı "BEDELLİ SERMAYE ARTRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORUNUN " kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938757
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
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|Önceki Kapanış
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1.423
En Düşük
1.401
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|Önceki Kapanış
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525,15
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5693
|8,5733
|% 0,88
|
|Euro
|10,4536
|10,4654
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1268
|12,1876
|% 0,78
|
|Frank
|9,4922
|9,5494
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2788
|2,2903
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,48
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,07
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|0,21
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