***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYAİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMusalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYA 0.332.221 40 00 - 0.332 221 42 42 0.332.221 42 35Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmakYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA HELVACIOĞLU Genel Müdür İnşaat MühendisiNURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bölge MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yö Bağlı Ortaklıkİrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 10000000 692000 TRY 6,92 Finansal Duran Varlıkİmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 30000000 5194020 TRY 17,31 Finansal Duran VarlıkKonbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran VarlıkAsaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 200000000 48000000 TRY 24 İş ortaklıklarındaki yatırımlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962999BIST