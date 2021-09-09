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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2021 16:36



***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYA

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYA 0.332.221 40 00 - 0.332 221 42 42 0.332.221 42 35

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak


Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA HELVACIOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi
NURETTİN ÖRÜCÜ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Bölge Müdürü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yö Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 10000000 692000 TRY 6,92 Finansal Duran Varlık
İmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 30000000 5194020 TRY 17,31 Finansal Duran Varlık
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği 10000000 248 TRY 0,00 Finansal Duran Varlık
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti 200000000 48000000 TRY 24 İş ortaklıklarındaki yatırımlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962999


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PENTA 111,10 15.247.476 % 10,00  
ISGSY 9,04 188.253.932 % 9,98  
TACTR 27,78 2.108.460 % 9,98  
ORCAY 15,76 87.560.880 % 9,98  
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Dolar 8,4602 8,4618 % 0,29  
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Riyal 2,2519 2,2631 % 0,41  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -6,86  
Altın Gr. 487 487 0,26  
Cumhuriyet 3.216 3.265 -7,00  
Tam 3.202 3.283 -5,27  
Yarım 1.548 1.588 -2,55  
Çeyrek 776 794 -1,28  
Gümüş.Ons 23,72 23,76 -0,30  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,06  
B. Petrol 72,77 72,77 1,32  
Seans Raporu 18:05
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