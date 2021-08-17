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***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.08.2021 19:10



***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2021 Ocak – Haziran dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan özet konsolide finansal tablo ve dipnotları ile dönem faaliyet raporumuz ektedir.
a)         30.06.2021 tarihli özet konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, özet konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)         Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış özet konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Fatma ÖLMEZ                                                            Süleyman KILIÇ
Denetim Komitesi Başkanı                                           Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958799


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Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,06  
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