***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
27.02.2020 11:44
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ADESE
İlgili Şirket Ünvanı ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 126.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 252.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 126.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, ADESE, TREADSE00015 1.142.291,166
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 02.03.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DUYURU ADESE.pdf
EK: 2 ANNOUNCEMENT ADESE.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821942
BIST
13:17112.867
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.304,68
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
112.761
13:176,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1735
En Düşük
6,1506
13:176,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0571
|Açılış
|: 6,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7564
En Düşük
6,6963
13:17326,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,95
|Açılış
|: 326,94
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,26
|35.109.330
|% 10,88
|
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,50
|32.778.599
|% 9,50
|
|BJKAS
|2,54
|11.717.349
|% -8,63
|
|HALKS
|3,29
|87.773
|% -8,61
|
|SNPAM
|5,76
|1.333.864
|% -8,57
|
|BURCE
|6,95
|1.814.114
|% -8,07
|
|FENER
|12,28
|50.591.415
|% -8,01
|
|THYAO
|12,71
|1.086.389.291
|% -4,00
|
|ASELS
|28,08
|508.275.139
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,84
|432.788.685
|% -2,41
|
|IHLGM
|1,35
|352.497.421
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,51
|222.097.706
|% -0,66
|
|IHLGM
|1,35
|352.497.421
|% 1,50
|
|KRDMD
|2,84
|432.788.685
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,51
|222.097.706
|% -0,66
|
|THYAO
|12,71
|1.086.389.291
|% -4,00
|
|KARSN
|1,86
|140.712.923
|% -4,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9232
|7,9630
|% 0,05
|
|Frank
|6,3170
|6,3550
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6390
|1,6472
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|11,06
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,71
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|19,12
|
|Yarım
|1.042
|1.068
|9,25
|
|Çeyrek
|522
|534
|4,63
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,95
|51,95
|-0,86
|