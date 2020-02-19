***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.02.2020 09:03
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820004
BIST
11:46120.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 498,23
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.962
11:466,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0599
11:466,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
11:46314,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,54
|Açılış
|: 314,26
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,76
|48.502.946
|% 15,97
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|TSPOR
|7,19
|280.127.801
|% 10,79
|
|OSTIM
|2,63
|80.424.931
|% 10,50
|
|ERSU
|3,58
|12.313.511
|% 10,15
|
|VERTU
|6,60
|14.105.351
|% -19,90
|
|GLBMD
|2,54
|2.982.586
|% -10,25
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|ASELS
|29,34
|351.450.912
|% 0,55
|
|THYAO
|14,97
|325.235.476
|% -0,40
|
|GSRAY
|3,50
|307.220.343
|% -1,13
|
|TSPOR
|7,19
|280.127.801
|% 10,79
|
|MNDRS
|1,96
|197.718.295
|% -1,51
|
|CEMAS
|1,33
|146.826.751
|% 3,10
|
|MNDRS
|1,96
|197.718.295
|% -1,51
|
|GSRAY
|3,50
|307.220.343
|% -1,13
|
|ODAS
|2,31
|173.089.568
|% 1,32
|
|ISGYO
|2,02
|134.546.906
|% 3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8772
|7,9167
|% 0,17
|
|Frank
|6,1550
|6,1920
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6149
|1,6230
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|5,14
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,20
|58,20
|0,45
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