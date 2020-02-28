***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.02.2020 09:23
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.142.291,166 TL nominal, Aracı: YAT Kapanış Tarihi : 02.03.2020) Maximum Emir Değeri: 100.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822339
BIST
09:5599.332
En Yüksek
|Değişim
|: -10,04%
|| -11.086,38
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
99.332
En Düşük
99.332
09:556,2434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
09:556,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0474
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
09:55328,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,03
|Açılış
|: 328,25
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OZBAL
|1,86
|48.793
|% 2,48
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|SEYKM
|8,89
|31.995
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|77.679
|% -20,00
|
|DGKLB
|1,52
|637.187
|% -20,00
|
|CRFSA
|4,56
|234.959
|% -20,00
|
|KUTPO
|7,00
|81.004
|% -20,00
|
|MNDRS
|1,52
|1.254.904
|% -20,00
|
|ASELS
|25,00
|1.377.991.922
|% -10,65
|
|PETKM
|3,74
|342.478.951
|% 0,00
|
|PGSUS
|57,90
|214.779.288
|% 0,00
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|180.893.221
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|180.893.221
|% 0,00
|
|PETKM
|3,74
|342.478.951
|% 0,00
|
|ASELS
|25,00
|1.377.991.922
|% -10,65
|
|AVOD
|2,09
|90.313.991
|% 0,00
|
|GSDHO
|1,52
|56.351.569
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0273
|8,0676
|% 0,71
|
|Frank
|6,4378
|6,4766
|% 1,04
|
|Riyal
|1,6610
|1,6693
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|-4,64
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,29
|50,29
|-1,44
|