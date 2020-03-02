***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.03.2020 09:28
***ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADESE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.142.291,166 TL nominal, Aracı: YAT, Kapanış Tarihi : 02.03.2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823187
BIST
12:17108.715
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 2.721,14
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
12:176,2349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,2360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
12:176,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
12:17322,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 6,04
|Açılış
|: 322,40
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,34
|15.014.162
|% 16,09
|
|GYHOL
|22,98
|3.733.866
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|18.848.156
|% 14,95
|
|HUBVC
|30,02
|12.036.861
|% 14,93
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|SNGYO
|1,20
|64.599
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,01
|519.536.904
|% 2,21
|
|ASELS
|28,52
|265.356.529
|% 3,71
|
|KARSN
|1,89
|191.767.838
|% 13,17
|
|GARAN
|9,74
|177.264.987
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,37
|134.899.962
|% 3,49
|
|KARSN
|1,89
|191.767.838
|% 13,17
|
|EKGYO
|1,44
|92.261.094
|% 3,60
|
|ADESE
|1,51
|88.834.051
|% 9,42
|
|YKBNK
|2,37
|134.899.962
|% 3,49
|
|ODAS
|2,04
|101.241.196
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9339
|7,9737
|% -0,40
|
|Frank
|6,4379
|6,4767
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6568
|1,6651
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|28,00
|
|Altın Gr.
|321
|321
|4,83
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|18,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|12,34
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|5,96
|
|Çeyrek
|514
|525
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|1,56
|